WZC Andante zwaar getroffen door corona: 39 bewoners en 24 personeelsleden positief, drie overlijdens Alexander Haezebrouck

16 april 2020

20u04 0 Menen Het OCMW-rusthuis Andante in Menen is zwaar getroffen door het coronavirus. Ze lieten al hun bewoners en personeelsleden testen nadat ze eerder een uitbraak doormaakten. “De aantallen lopen hoog op, maar ik had eerlijk gezegd een nog erger scenario in mijn hoofd zitten”, zegt hoofd IVA Zorg Menen Patrick Plancke.

De testen die ze lieten uitvoeren liegen er niet om. Van de 188 bewoners hebben er 39 positief getest op het coronavirus. Van de 186 personeelsleden testten 24 positief. Ondertussen vielen ook drie overlijdens te betreuren in WZC Andante door de gevolgen van corona. 16 bewoners vertonen symptomen en zitten op een afgesloten afdeling in het woonzorgcentrum. Drie bewoners zijn er erg aan toe en liggen op dit moment in het ziekenhuis. 20 besmette bewoners vertonen geen symptomen. “We hadden nu al één afgesloten covid-afdeling in Andante, vanaf morgen zullen dat er twee zijn omdat we 20 besmettingen meer hebben dan we wisten”, zegt Patrick Plancke, hoofd IVA Zorg Menen. “Dat zijn er veel, maar ik vreesde voor een nog erger scenario.” Bij IVA Zorg Menen kregen ze eerder van de overheid geen testkits om iedereen te testen. “We begrijpen dat ze niet alle rusthuizen materiaal konden geven, maar wij voelden wel de enorme drang om te weten wie hier nu besmet is en wie niet. We klopten aan bij het AZ Delta en kwamen tot een overeenkomst waarbij we materiaal kregen om iedereen te testen, daar zijn we heel dankbaar voor.” Van de 24 besmette personeelsleden ziekt ondertussen de helft thuis uit. “De andere helft vertonen geen symptomen en blijven werken zolang ze niet ziek worden. Ze worden uiteraard enkel ingezet in één van onze covid-afdelingen. We hebben op dit moment nog geen personeelstekort. Het is wel zo dat enkele medewerkers van de administratie bijspringen bij andere afdelingen zoals de poetsdienst.” Eind maart raakten twee bewoners besmet in Andante. Toen al viel één overlijden te betreuren. In de eerste week van april werd één afdeling van Andante zwaar getroffen. 8 bewoners testten toen positief. “Op dat moment hebben we meteen een geïsoleerde afdeling ingericht. De drie overledenen waren bewoners met een onderliggende problematiek. Als je het aantal overlijdens in de afgelopen maand vergelijkt met eenzelfde periode zonder corona, dan is dat erg vergelijkbaar.”

Slechts één bewoner en twee personeelsleden besmet in WZC Ceres

Ook in het WZC Ceres in Lauwe werden alle 93 bewoners getest. Daar hadden ze tot nu toe nog geen problemen gehad met het coronavrius. Eén bewoner testte nu toch positief op het virus. Ook twee personeelsleden zijn positief getest. “Ook hier nemen we nu de gepaste maatregelen en isoleren we die bewoner, het verschil met Andante is inderdaad groot.” Het IVA Zorg Menen beheert naast 2 woonzorgcentra ook nog assistentiewoningen, Moderato (26 flats) en de Vlasblomme (19 flats). Daarnaast is er nog het dag- en wooncentrum De Pelikaan, waar permanent een 7-tal bewoners met een beperking verblijven. In deze centra zijn er voorlopig geen problemen door corona. “We onderzoeken of we de testen ook hier kunnen uitbreiden, voor zowel bewoners als personeel.” In alle woonzorgcentra en centra voor mensen met een beperking van IVA Zorg Menen blijft het bezoekverbod gelden. In totaal stierven tot nu toe zes Menenaars aan het coronavirus. “Het zijn er zes te veel, maar als ik de periode van januari tot nu vergelijk met andere jaren ligt het sterftecijfer in Menen dit jaar zeker niet hoger”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD) “In 2018 hadden we 78 overlijdens, vorig jaar 96 en dit jaar 71.”