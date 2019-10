Woonzorgcentrum Ceres officieel geopend Alexander Haezebrouck

08 oktober 2019

17u04 0 Menen De nieuwbouw van het woonzorgcentrum Ceres in Lauwe is officieel geopend. De bewoners konden in maart al verhuizen, maar pas nu vond de officiële opening van de eerste fase plaats. Het woonzorgcentrum telt 93 wooneenheden voor bewoners.

In maart konden de bewoners van het woonzorgcentrum eindelijk verhuizen naar de nieuwbouw. “Het is hier veel gezelliger’, klonk het toen al. Het heeft jaren geduurd vooraleer de bouw eindeiljk van de grond kwam. In 2000 was er al een aanvaarding van het zorgstrategisch plan en in 200 volgde een goedkeuring van het technisch financieel plan. Na enkele jaren van tegenvallers kon de bouw in 2016 eindelijk starten. De eerste fase van die bouw is nu afgerond, daar zitten onder meer 93 woongelegenheden in. “We streven vooral naar huiselijkheid en kleinschaligheid”, zegt Patrick Plancke, Hoofd IVA Zorg Menen. “Zo beschikt elke woongroep over een eigen living met bijhorend keukentje waar de bewoners bij gelegenheid nog zelf aan de slag kunnen en zodoende verder gestimuleerd worden. In de tweede bouwfase worden ook nog een kapsalon, rookkamer, polyvalente ruimte, kantoren en centrale publieke toiletten toegevoegd. Het gebouw moet in september 2020 volledig af zijn.