Winny van Monacovrouwen stelt La Winnynaise voor in Burgemeesters: “Perfect op prins Albert” Joyce Mesdag

09 augustus 2020

17u16 0 Menen Winny Wathelet-Suffys, die je kan kennen van het VIJF-programma Monacovrouwen, is zondag naar haar geboortestad Menen afgezakt om er hamburgerrestaurant Burgemeesters op de Grote Markt te openen, en haar eigen sausje sausje La Winnynaise voor te stellen.

Arie Maillard verhuisde zijn hamburgerrestaurant Burgemeesters van de Brugstraat in Wevelgem naar de Grote Markt in Menen. Vanaf maandag is het officieel open, maar zondag was er al een openingsdrink. Alle hamburgers zijn er genoemd naar (oud-)burgemeesters. Arie kent Winny al een tijdje, en nu zij met haar eigen sausje uitpakt, wilde hij daar graag iets mee doen. “Ik heb een hamburger met een zalmburger en groentjes uitgedacht, waar La Winnynaise perfect bij past. Ik heb hem Prins Albert gedoopt. Dat is geen echte burgemeester, maar die is wellicht álles in Monaco, dus ook een beetje burgemeester.”

Winny is net 10 dagen in België om haar sausje te promoten, en dus zat een passage bij Burgermeesters er ook in. “Ik heb enkele jaren geleden meegedaan aan een Frans tv-programma dat je kan vergelijken met Komen Eten. Ik heb er mijn eigen sausje gebruikt, Winnynaise. Een lichte mayonaise op basis van citroen en ouderwetse mosterd. Ook in Monacovrouwen werd aandacht besteed aan mijn creatie, en ik kreeg steeds vaker de vraag of ik die niet te koop aanbood. Nu is het zover: in samenwerking met Spuntini uit Waregem breng ik de saus commercieel op de markt. Je kan de saus onder meer in de Delhaize in Wevelgem kopen, en in Select in Lauwe. Daarnaast ben ik ook bezig om de saus in de Vlaamse frituren te krijgen. Al een 60-tal frituristen zien er wel muziek in, in Winnynaise. Ik ga de komende 10 dagen bij hen langs om net als hier mijn sausje te promoten.”