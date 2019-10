Winkeluitbater vrijgesproken voor het vermeend aanranden van klant in winkel Alexander Haezebrouck

18 oktober 2019

16u47 0 Menen Een 29-jarige winkeluitbater van een kledingzaak in de barakken in Menen is door de rechter in Kortrijk vrijgesproken voor het vermeend aanranden van een klant in zijn winkel. Hij betrapte een jonge vrouw op diefstal. Zij zei dat ze zich daarna moest uitkleden en hij haar aanrandde tijdens een schermutseling. De winkeluitbater ontkende de feiten met klem.

Een 22-jarige jongedame uit Ieper wou op 30 januari 2017 enkele kleedjes kopen in een winkel in de barakken in Menen. “Eén jas die ze wou kopen had ze al op de toonbank gelegd”, pleitte haar advocate Iris Santens. “Daarna ging ze nog wat kledij passen in het pashokje. Omdat ze de kledij die ze paste niet op de vuile grond wou leggen, stopte ze die in haar rugzak en hield ze enkele kledingstukken onder haar eigen kledij aan om nog spullen te halen. Even speelde ze inderdaad met het idee dat ze gewoon weg kon wandelen uit de winkel, zonder te betalen. Dat geeft ze toe.” De winkeluitbater kreeg argwaan toen hij vijf lege kapstokjes zag hangen toen de jonge vrouw uit het pashokje kwam. Hij vroeg haar om haar ene tas te openen, daar bleek niets in te zitten. Toen hij vroeg om haar andere tas te openen was de jonge vrouw iets minder enthousiast, al snel moest ze toegeven dat daar enkele kledingstukken in staken. Daarna open beide versies uiteen. “Hij dong me om mijn trui uit te doen”, vertelde ze tegen de rechter. “Dat was niet genoeg, ook die moest ik uit doen tot ik daar in mijn bh stond. Ook dat voldeed niet. Broek uit, zei hij. Ineens stond ik daar volledig in mijn ondergoed en besefte ik dat dit helemaal niet oké was. Ik deed mijn kleren aan, en besloot de winkel te verlaten. Daarna ontstond een schermutseling en is hij beginnen trekken en duwen. Hij greep ook naar mijn borsten en mijn billen en ben in de grond gevallen tijdens de schermutseling.” De politie werd verwittigd en snelde ter plaatse. Ze stelden vast dat de jonge vrouw in shock was en besloten haar naar het commissariaat mee te nemen. Daar stelden ze enkele verwondingen vast. De winkeluitbater ontkende de aanrandingen altijd steevast. “Ik heb haar niet aangeraakt en wou gewoon mijn kledingstukken die ze had weggestoken terug. Het hele verhaal dat ze ophangt, is één grote komedie.” De winkeluitbater riskeerde een gevangenisstraf van negen maanden, maar de rechter sprak hem nu dus vrij. De rechter twijfelde te sterk en had geen vaststaande bewijzen om de man te veroordelen.