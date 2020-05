Windhoos doet strooien dak loskomen en blaast gat in dak Alexander Haezebrouck

11 mei 2020

19u22 0

In de Ieperstraat in Menen is het strooien dak van een woning maandagmiddag losgekomen door de hevige wind. De brandweer snelde ter plaatse omdat het strooien dak dreigde weg te waaien. Toen ze het dak controleerden, bleek een windhoos een gat in het dak te hebben gewaaid zodat het kan binnen regenen. De brandweer was enkele uren in de weer om het gat in het dak van de woning te dichten. De hele dat was de brandweer overal in de streek in de weer met allerhande kleine en grotere incidenten door stormschade. Zo viel in Kortrijk bijvoorbeeld een boom op enkele auto’s van bpost en kregen ze veel meldingen van losgekomen dakpannen en dakgoten.