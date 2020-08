Wieltjesfeesten dit jaar live te volgen op Facebook met optreden Flip Kowlier



Alexander Haezebrouck

26 augustus 2020

19u08 0 Menen De jaarlijkse Wieltjesfeesten op 5 september in Menen werden eerder al afgelast door het coronavirus. Helemaal afgelast zullen ze niet zijn, want je kan ze dit jaar live volgen op Facebook. “Er zal ook beperkte straatanimatie zijn”, zegt organisator Arne Vercamer van Stad Menen.

“De Wieltjesfeesten zijn altijd één groot feest in onze stad en we wilden editie 53 niet zomaar zonder iets laten passeren”, vertelt Arne Vercamer. “We hebben de koppen bij elkaar gestoken en met een oplossing gekomen om dit jaar coronaproof de Wieltjesfeesten live uit te zenden op Facebook met Wieltjes TV. We konden Flip Kowlier strikken die live zal optreden in CC De Steiger. Dat optreden zal live uitgezonden worden op Facebook. Omdat een optreden alleen maar een beetje droog zou zijn, verzorgen we ook nog een voorprogramma. In de centrumstraten zal er vanaf 13 uur straatanimatie zijn met fanfares. Om 17 uur is ook Marino Punk te zien met zijn accordeon.” Vanaf 19.45 uur is er dan de live uitzending van Wieltjes TV. Voor het optreden van Flip Kowlier zal een filmpje te zien zijn met rollen voor bekende Menenaars waarin een hoofdrol is weggelegd voor Luc Dufourmont. “In dat filmpje willen we tonen hoe de Wieltjesfeesten er hadden kunnen uitzien en zal Luc met zijn humor terugblikken op deze enorm vreemde periode.” Vanaf 20 uur tot 21.15 uur is Flip Kowlier aan zet.

88 politieagenten Grensleie mogen optreden bijwonen

Flip Kowlier zal niet helemaal voor een lege CC De Steiger optreden. 88 politieagenten van de zone Grensleie mogen het optreden gratis bijwonen. “Ook voor agenten is het al een bijzonder zware en moeilijke periode geweest”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD). Zij kregen bijvoorbeeld geen applaus maar op deze manier willen we het korps bedanken voor hun inzet.” Om op veilige afstand te blijven is 88 mensen het maximum toegelaten aantal. De politie is blij met het gebaar. “Tussenkomen voor het overtreden van coronamaatregelen blijft moeilijk”, vertelt politiecommissaris Stefaan Vannieuwenhuyse. “Sommige van onze collega’s zitten er ook wel een beetje door. Daarom zullen we dit mooie gebaar gebruiken als een collectief teammoment.” De eerste 88 agenten van de zone Grensleie die zich inschrijven, mogen het concert van Flip Kowlier bijwonen. Burgemeester Lust geeft nog mee dat in de nabije toekomst ook een soortgelijke bedanking volgt voor de brandweer.