Wieltjes zoeken bij handelaars voor prijzen om lokale economie te steunen



Alexander Haezebrouck

29 juli 2020

20u33 0 Menen De stad Menen wil tijdens deze vreemde coronazomer de lokale handelaars steunen. De hele maand augustus kan je bij 31 handelaars in Menen wieltjes zoeken. “Als je ze vindt kan je mooie prijzen winnen”, vertelt schepen van Ondernemen Virginie Breye (N-VA).

Om de lokale economie te steunen heeft de stad Menen een wedstrijd bedacht om meer mensen tot bij de lokale handelaars te krijgen. Tijdens de hele maand augustus zullen in 31 handelaars in Menen, Rekkem en Lauwe wieltjes verstopt liggen in de etalage. “Op zo’n wieltje staat en symbool”, vertelt schepen van Ondernemen Virginie Breye (N-VA). “Dit symbool moet je noteren op het deelnameformulier. Op dat deelnameformulier zal je 31 cryptische omschrijvingen vinden die je naar de juiste handelszaak moeten leiden.” De deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij de dienst Toerisme en bij de deelnemende handelaars. Ingevulde formulieren kunnen ook daar worden afgegeven. “Uit alle ingevulde formulieren worden minstens 50 winnaars geloot. Zij kunnen een cultuurcheque van 15 euro, een Shop & Beleefbon van 20 euro, een traditionele bierpot die een speciale corona-editie 2020 zal zijn, of nog één van de andere prijzen winnen. Met dergelijke acties willen we de lokale handelaars een duwtje in de rug geven.”

Koop, kras en cash

Vanaf volgende week start de stad ook met de start van de solden met de actie ‘Koop, kras en cash’. “Bij elke aankoop van een deelnemende handelaar krijg je een kraslot”, vertelt schepen Breye. “Een winnend kraslot geeft je recht op 5 euro korting.” De deelnemende handelaars vind je op de website van shop en beleef.