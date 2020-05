Wie heeft papegaai Renéetje van café De Witte Koe gezien? Alexander Haezebrouck

25 mei 2020

12u30 43 Menen Bij café De Witte Koe in Menen zijn ze sinds 11 uur maandagmorgen een beetje in paniek. Papegaai Renéetje, tevens de mascotte van het café, is weggevlogen. Zaakvoerster Nancy Vanderperre is op zoek naar haar vogel. “Ze is al eens weggevlogen en werd toen teruggevonden in de wijk, hopelijk vinden we haar deze keer ook snel terug”, vertelt Nancy.

“We hebben dit seizoen haar vleugels niet afgeknipt waardoor ze vrij rondvliegt bij ons, maar dat doet ze eigenlijk altijd”, vertelt Nancy Vanderperre. “Renéetje is verliefd op mijn man en volgt hem overal. Op een moment dat mijn man even binnen was, is ze rond 11 uur plots weggevlogen.” Nancy is op dit moment de wijk rondom het café in de Moorselestraat, Hagewindestraat, Akkerwindestraat en de Klaproosstraat aan het doorzoeken naar Renéetje. “Maar als ze bij iemand in de tuin zit, kan ik ze niet zien natuurlijk. Ze is al één keer eerder weggevlogen, toen hebben we haar snel teruggevonden. Hopelijk vinden we haar deze keer ook snel. Ze is enorm tam en is het niet gewoon om ver te vliegen, dus we denken niet dat ze ver weg is.” Renéetje is dé mascotte van het café van Nancy, De Witte Koe. “Ze spreekt ook vloeiend verschillende woorden zoals ‘Goeiemorgen, slaapwel, crapuul, noem maar op. Ze kent ook alle namen van ons gezin en de hond.”