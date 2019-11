Wie heeft Eric Missiaen (84) gezien? VHS

26 november 2019

20u00 0 Menen Politie en gerecht zijn op zoek naar de 84-jarige Eric Missiaen. De bejaarde man uit Roeselare werd maandagavond om 22.35 uur voor het laatst gezien, toen hij met z’n wagen op de E17 in Rekkem reed, in de richting van Frankrijk. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Eric Missiaen rijdt met een zwarte Renault Laguna met nummerplaat NJS 361. De man is tussen 1,65 en 1,70 meter groot en mager gebouwd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere jas en een dito broek. Hij had ook een pet op. Wie informatie heeft over de vermiste, wordt gevraagd om zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie, via het gratis nummer 0800-30 300 of via mail naar opsporingen@police.belgium.eu.