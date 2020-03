Werkstraf voor dertiger voor inbraak in café Pauline en Paulette LSI

16 maart 2020

11u49

Bron: LSI 0 Menen Een 35-jarige man uit Wevelgem moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 70 uur uitvoeren voor een inbraak in café Pauline en Paulette op de Lauweplaats in Lauwe (Menen). Hij moet ook een boete van 208 euro betalen en een schadevergoeding van 1.599 euro betalen.

Op 24 maart 2019 drong Tommy D. na sluitingstijd het café in het centrum van Lauwe (Menen) binnen. Hij doorzocht het café en ging er met de handtas van uitbaatster Sophie Seyns, 2 gsm-toestellen, een enveloppe met geld en de dagomzet aan de haal. Wat waardevol was, hield hij bij, de rest kieperde hij wat verderop van de Lauwebrug in de Leie. Op het ogenblik van de diefstal was D. naar eigen zeggen dronken. Hij pleegde de diefstal door financiële problemen maar kreeg als snel wroeging. Hij gaf al een deel van de buit terug. Sophie Seyns stopte ondertussen als uitbaatster van het café en vroeg en kreeg een schadevergoeding.