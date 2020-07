Werkstraf voor arbeider groendienst na schermutseling met familieleden in Menen LSI

03 juli 2020

10u17

Bron: LSI 0 Menen Een schermutseling met zijn vriendin, haar dochter en vriendje op 29 mei zorgde er voor dat een 47-jarige man uit Menen meteen in de cel vloog. Hij overtrad immers de regels waar hij zich na een vorige veroordeling moest aan houden. De rechter gaf hem geen nieuwe celstraf maar de kans om een werkstraf van 125 uren uit te voeren.

Op 29 mei ontstond er discussie tussen Bart R. en zijn vriendin. Na heel wat sms’en heen en weer trok hij naar haar woning. Toen ze ermee dreigde zijn gsm-abonnement af te sluiten, sloegen zijn stoppen door. Hij trapte de deur in en gaf zijn vriendin een oorveeg. Toen de dochter en haarvriendje zich er mee bemoeiden, deelden ze ook in de brokken. Het partnergeweld betekende een overtreding van de voorwaarden van een vorige veroordeling waardoor hij meteen de cel in vloog. Dankzij de werkstraf zal hij wellicht binnenkort de cel mogen verlaten.