Wéér brand bij veevoederfabrikant Dumoulin, schade blijft dit keer beperkt VHS

30 december 2019

22u51 0 Menen De brandweer moest maandagavond uitrukken naar de Spinnerijstraat in Kortrijk, waar brand was gemeld bij veevoederfabrikant Dumoulin. De situatie was snel onder controle.

De alarmmelding liep rond kwart voor negen binnen bij de hulpdiensten. Blussers van de posten Kortrijk, Harelbeke en Kuurne snelden ter plaatse. De brand bleek beperkt, woedde in een droogoven en werd snel opgemerkt door het personeel. Zij begonnen alvast met blussen en verwijderden alles wat brandbaar was, voor zover dat mogelijk was. De brandweer kon zich beperken tot grondig nazicht. Toen bleek dat er geen risico meer was, keerden de blussers naar hun kazerne terug. Eind maart van dit jaar brak ook al brand uit bij Dumoulin. Toen ging het om een uitslaande brand waar de blussers uren zoet mee waren. In november 2018, een week voor een nieuwe droogtoren in gebruik zou worden genomen, was er ook een brand bij de veevoederfabrikant.