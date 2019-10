Waterkoker raakt oververhit: brand veroorzaakt nogal wat schade in keuken VHS

20u19 4 Menen De brandweer rukte dinsdagavond rond zes uur uit naar de J.&M. Sabbestraat in Menen. Daar was melding gemaakt van een uitslaande brand maar de realiteit bleek gelukkig heel wat minder erg.

De spuitgasten waren op het ergste voorbereid toen ze naar de plaats van de brand stoven. Maar omdat ze bij het aanrijden geen rook zagen en ook geen vlammen toen ze arriveerden, rees meteen het vermoeden dat de melding overroepen was. Toch bleek er wel degelijk een brand, in de keuken van de rijwoning waar niemand thuis was. Een waterkoker die oververhit raakte, begon te smeulen en uiteindelijk vuur vatte, zou volgens de brandweer de boosdoener zijn. Het vuur was snel onder controle maar in de keuken is toch behoorlijk wat brandschade. De rest van de woning bleef gevrijwaard. Tijdens de interventie was de drukke J.&M. Sabbestraat afgesloten voor alle verkeer.