Wasmachine vat vuur



Alexander Haezebrouck

06 september 2020

17u20 0

In een rijwoning in de Kunstenstraat in Menen vatte zondagnamiddag omstreeks 16.15 uur een wasmachine vuur. Een riem raakte vast te zitten waardoor er hitte ontstond en uiteindelijk ook rook. De bewoner merkte dat op en verwittigde de brandweer. De spuitgasten snelden ter plaatse en haalde de rokende wasmachine uit de woning naar buiten. Blussen hoefde niet, ze ventileerden wel de woning. De woning zelf liep amper schade op, niemand raakte gewond. Door de tussenkomst van de brandweer was de Kunstenstraat een tijdje afgesloten voor het verkeer.