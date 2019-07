Warmte velt bezoekers aula van begraafplaats Alexander Haezebrouck

02 juli 2019

15u02 0 Menen De aula van de begraafplaats langs de Dadizelestraat wordt soms zo warm dat bezoekers er onwel worden. Raadslid Willy Ugille (CD&V) rakelde het probleem op tijdens de vorige gemeenteraad. “Bij een bepaalde dienst werden zelfs twee personen tegelijk onpasselijk”, stelde hij.

“Recent zijn op verschillende uitvaartplechtigheden mensen onwel geworden”, stelde Willy Ugille (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad. “Ik was er zelf tot vier maal toe getuige van.” Het probleem zou vooral liggen door het feit dat de achterkant volledig in glas is. Als ze zon daar op schijnt, zoals de laatste periode vaak het geval was, loopt de temperatuur in de aula al snel heel hoog op. In de aula is ook plaats voor slechts 90 stoelen waardoor mensen vaak moeten blijven recht staan tijdens een afscheidsdienst. Schepen Patrick Roose (sp.a) erkent het probleem. “Er is airco aanwezig maar tijdens diensten wordt die stilgelegd. Anders zorgt dat voor geluidsoverlast tijdens een serene uitvaartplechtigheid. We zullen bekijken hoe we de inval van de zon kunnen beperken. Er kunnen nog 30 stoelen bijgeplaatst worden, maar die gaan dan ten koste van het aantal staanplaatsten.”