Waan je een echte prinses bij Droomjurken in Lauwe



Alexander Haezebrouck

15 juli 2020

19u10 0 Menen Sinds kort kan je in Lauwe bij Droomjurken helemaal wegdromen van een echt prinsessenleven met jurken die net uit een Disney film komen. Voor speciale gelegenheden of fotoshoots heb je bij Droomjurken keuze uit meer dan 1.000 jurken. “Het gaat van trouwjurken, tot galajurken en echt over de top speciale modellen”, vertelt zaakvoerster Stefanie Lacante (34).

Stefanie belandt met haar zaak na één jaar een succesvolle pop-up winkel te hebben uitgebaat in Roeselare nu definitief in de Lauwbergstraat in Lauwe. “Het concept slaat aan dus we gaan er volledig voor. De kiem van deze zaak is geplant toen ik zelf als model aan de slag was maar ik nooit van die echt glamoureuze jurken vond zoals je op televisie ziet. Ik ben ze daarna zelf gaan zoeken en gaandeweg breidde mijn collectie uit.” Nadien kreeg Stefanie vaker de vraag of ze haar jurken ook wilde verhuren. Stefanie zag een gat in de markt en is ervoor gegaan. “Je kan bij mij terecht voor alle soorten jurken die je je maar kan indenken. Je kan ze huren en kopen, naargelang je eigen wens. Nieuw hier in Lauwe is dat we ook een volledige collectie voor kinderen hebben en prinsessenboxen. Een perfect cadeau voor al die meisjes die ervan dromen ooit prinses te worden.”

Fotoshoots

Naast de verhuur en verkoop van de jurken kan je bij Droomjurken ook een fotoshoot doen met verschillende jurken. “We hebben gezorgd voor verschillende decors voor vrouwen en meisjes om die shoots te doen. Een hele leuke activiteit voor vrijgezellenfeesten voor vrouwen bijvoorbeeld. Dat is altijd een heel plezante bedoening. We bieden daarbij ook drank en versnaperingen aan. Je hoeft ook niet over de perfecte maten te beschikken, we hebben ook voldoende jurken voor vrouwen met een maatje meer.”