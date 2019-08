Vzw collect4people zamelt speelgoed in tijdens de Wieltjesfeesten AHK

27 augustus 2019

15u53 0 Menen Vzw collect4people wil tijdens de Wieltjesfeesten zoveel mogelijk speelgoed inzamelen voor de kindjes die het minder breed hebben in Menen. “Wie speelgoed wil doneren kan ons vinden aan onze stand in de Bruggestraat op zaterdag tussen 9 en 19 uur”, zegt voorzitter Nono Breviere.

“We zijn op zoek al alle soorten speelgoed. Van baby- tot tienerspeelgoed”, zegt voorzitter Nono Breviere. “De kleinste schenkers worden ook beloond met een mooie zwembril. Wat we op dit moment allemaal al hebben kunnen inzamelen zijn fietsen, boekentassen, truien, keukengerief en andere benodigdheden voor baby- en peuter. Maar we kunnen nog veel meer gebruiken.” Nono droomt ervan om een tweede ‘levenswinkel’ en een ‘speelgoedcentrale’ te kunnen openen in de regio Menen. “Hiervoor zijn we op zoek naar een gesubsidieerd gebouw of bedrijf die ruimte wil schenken aan het goede doel. “Daar zouden we speelgoed kunnen stockeren die we kunnen gebruiken voor onze Sintactie. Op die manier kunnen we kinderen uit kwetsbare gezinnen ook een Sinterklaascadeau bezorgen.”