Vuilnismannen rijden brandende vuilniskar zelf naar brandweerkazerne LSI

13 januari 2020

09u16

Bron: LSI 2 Menen In Menen is een brandende vuilniskar maandagochtend zelf naar de brandweerkazerne gereden.

De vuilnismannen merkten iets voor 8u op dat er tijdens hun papierronde rook uit de laadruimte opsteeg. Ze verwittigden de brandweer maar wachtten de komst van de brandweer niet af. Ze reden zelf naar de brandweerkazerne in de Krommebeekstraat. Bij hun aankomst stond de brandweer al paraat. Een eerste nazicht leerde dat er van een grote brand nog geen sprake was. Omdat efficiënte bluswerkzaamheden vereisen dat de volledige inhoud van de laadruimte zou uitgedraaid worden, kregen de vuilnismannen de raad naar Gilgemyn Recycling in Gullegem (Wevelgem) te rijden. Risico dat de brand plots zou erger worden, was er volgens de inschatting van de brandweer niet.