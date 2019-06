VTI en Sint-Jorisschool doen opnieuw mee aan Rode Neuzen Dag Alexander Haezebrouck

14u34 0 Menen Het VTI Sint-Lucas en de Sint-Jorisschool in Menen doen volgend schooljaar opnieuw mee aan Rode Neuzen Dag. “We willen deze keer geld inzamelen om op onze twee campussen een stille ruimte te creëren”, zegt leerkracht Nederlands en Engels Julie Rogiers van het VTI.

Voor beide scholen is het niet de eerste keer dat ze meedoen aan de Rode Neuzen Dag. “Drie meisjes op onze jongensschool zijn daarmee twee jaar geleden gestart en het wordt iedere keer groter”, vertelt leerkracht Julie Rogiers van het VTI die ook mee haar schouders onder de Rode Neuzen Dag zet. “Dit schooljaar hebben we bijvoorbeeld pannenkoeken gebakken meegedaan aan de stipactie van Ketnet. Volgend schooljaar willen we geld inzamelen om op onze beide afdelingen een stille ruimte creëren waar leerlingen tot rust kunnen komen. We hebben dat op dit moment niet en we merken dat leerlingen daar wel nood aan hebben. We zijn nog aan het brainstormen over wat we willen doen om geld in te zamelen en we zitten met een idee van een fuif voor leerlingen en leerkrachten in ons hoofd.” Ook voor de Sint-Jorisschool is het volgend schooljaar niet de eerste keer dat ze deelnemen aan Rode Neuzen Dag. Rode Neuzen is een goededoelactie van VTM, QMusic en Belfius. Ze zetten volgend schooljaar vooral in op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Uit een onderzoek blijkt ook dat maar liefst 48 procent van de Vlaamse jongeren druk voelt om te presteren op school, één derde voelt zich onzeker over zijn of haar uiterlijk en drie op de tien jongeren zijn bang om er niet bij te horen op school. Rode Neuzen Dag wil van zoveel mogelijk scholen Rode Neuzenscholen maken. De Rode Neuzen Dag gaat door op vrijdag 29 november.