Vrouw zwaargewond nadat ze onder eigen auto belandt na aanrijding Alexander Haezebrouck

09 juli 2019

21u25 0 Menen In de Schelpenstraat in het Paradijs in Rekkem is dinsdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Toen een echtpaar hun Aixam aan het kuisen was, knalde een BMW tegen hun geparkeerde auto. De 44-jarige vrouw werd door de klap enkele meters mee gesleurd en werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Mijn buren waren de lichten van hun Aixam aan het controleren en binnenin aan het poetsen”, vertelt een buurtbewoner van de Schelpenstraat. “De vrouw zat op de stoep op haar knieën met het portier open om binnenin te kunnen poetsen. Op een bepaald moment kwam een BMW veel te snel aangereden en ramde hun auto. De man was net uit de auto gekropen, maar zijn vrouw werd samen met de Aixam enkele meters verder gekatapulteerd door de klap. Ze werd ook door haar eigen auto overreden. De Aixam zelf kwam na enkele keren rond zijn as te tollen tot stilstand in de tegenovergestelde richting” De bestuurder van de BMW met stickers van Johnny Hallyday wou daarna vluchtmisdrijf plegen. “Enkele andere buren zijn meteen in hun wagen gesprongen, zetten de achtervolging in en konden de bestuurder enkele meters verder klem rijden.” Slachtoffer Marcelline Salembier (44) werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog onduidelijk ook of de bestuurder van het aanrijdende voertuig had gedronken. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen.

Niet eerste ongeval

De buurtbewoners zijn de ongevallen in hun straat beu. “Ze rijden hier veel en veel te snel”, zeggen buurtbewoners. “Je mag hier vijftig kilometer per uur, maar ze razen hier soms aan 100 kilometer per uur door. De straat loopt parallel met de E17 en ook zwaar vrachtverkeer dat hier niet mag rijden, baant zich een weg door de straat richting Frankrijk. De ongevallen die hier gebeuren zijn vaak erg zwaar met perte totale tot gevolg. In 2010 kwam een jogger om het leven bij een ongeval in de Schelpenstraat. Een aanhangwagen van een bestelwagen raakte toen plots los van de bestelwagen en greep de jogger. Hij raakte gekneld tussen een paaltje en de aanhangwagen, kreeg een ijzeren staaf tegen het lichaam en overleed nadien in het ziekenhuis.