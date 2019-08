Vrouw uit de Leie gehaald, slachtoffer naar ziekenhuis VHS

07 augustus 2019

12u04 20

In de omgeving van de Leiebrug, aan de Rijselstraat in Menen, is woensdagmorgen iets na negen uur een vrouw uit het water gehaald. Hoe het 57-jarige slachtoffer in de Leie terechtkwam, is niet bekend. Het waren inspecteurs van politie die het snelst ter plaatse waren en de vrouw weer op de oever hielpen. Ook duikers van de brandweer repten zich naar de Leiebrug. De dame uit Menen werd ter plaatse verzorgd en naar het ziekenhuis overgebracht.