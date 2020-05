Vrouw in mensonwaardige omstandigheden dood aangetroffen in woning VHS

27 mei 2020

16u28 4 Menen Langs de Dronckaertstraat in Rekkem is woensdagmorgen een 65-jarige alleenwonende vrouw levenloos aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw een natuurlijke dood stierf.

Een buurman belde woensdagmorgen de politie omdat hij al enkele dagen geen teken van leven meer had gezien rond het huis. Ook had de man gemerkt dat achteraan de woning een aantal duiven dood lagen in hun hok. De politie drong het huis binnen via de achterzijde en trof het stoffelijk overschot aan van de 65-jarige bewoonster. Onderzoek maakte duidelijk dat de vrouw een natuurlijke dood stierf. Vermoedelijk gebeurde dat een dag of drie geleden in het huis dat nauwelijks onderhouden was en waar de vrouw eigenlijk in mensonwaardige omstandigheden leefde.