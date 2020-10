Vrouw (25) moet ex 8.000 euro betalen nadat ze wijnglas stuk sloeg in zijn gezicht Alexander Haezebrouck

12 oktober 2020

16u40 0 Menen Een 25-jarige vrouw uit Menen moet haar ex-vriend een schadevergoeding betalen van 8.000 euro omdat ze op de Kerstmarkt in Kortrijk in 2018 een wijnglas kapot sloeg in zijn gezicht. De man hield er een groot litteken aan over op zijn voorhoofd.

De 25-jarige vrouw uit Menen en de man hadden hun relatie beëindigd. “Maar dat verliep in geen goede verstandhouding”, pleitte haar advocaat tijdens de pleidooien. “Ze had hem gevraagd of ze de schulden die zij voor hem had afbetaald, wilde terugbetalen. Maar daar kreeg ze geen antwoord op. Ze hadden ook samen een hond gekocht die schade had veroorzaakt in haar huurwoning. Plots zag ze hem op die Kerstmarkt en ze wilde verhaal halen. Maar hij negeerde haar compleet. Ze wilde daarop de inhoud van haar wijnglas op hem gooien, maar ze raakte daarbij per ongeluk het gezicht van haar ex met haar glas. Wellicht te wijten aan het feit dat ze ook al iets gedronken had.” De man werd zwaar bloedend aan het voorhoofd afgevoerd naar het ziekenhuis. Voor de feiten riskeerde de vrouw een voorwaardelijke celstraf en een geldboete. De rechter gaf de vrouw de gunst van de opschorting. Dat wil zeggen dat ze wel schuldig wordt bevonden, maar dat ze geen straf krijgt. Aan haar ex-vriend moet ze wel een schadevergoeding van zo’n 8.000 euro betalen.