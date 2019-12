Vrouw (23) plet echtgenoot tussen truck en oplegger tijdens achteruit rijden, man kritiek afgevoerd Alexander Haezebrouck

08 december 2019

12u28 66 Menen Een 33-jarige trucker is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij zaterdagavond geplet raakte tussen een trekker en een oplegger op de parking LAR in Rekkem. Het was zijn echtgenote die aan het manoeuvreren was toen de Roemeense trucker plots vast kwam te zitten.

Het bizarre ongeval gebeurde op de parking LAR in Rekkem omstreeks 18.30 uur zaterdagavond. Mariana M. (23) uit Roemenië was aan het manoeuvreren met een trekker om een oplegger op te pikken op de LAR. Haar man, Adrian M. (33) uit Roemenië stond tijdens het manoeuvreren van zijn echtgenote naast de oplegger en de trekker. Door een verkeerd manoeuvre werd Adrian M. plots geplet tussen de trekker en de oplegger. De hulpdiensten snelden ter plaatse en konden de 33-jarige trucker bevrijden uit zijn situatie. De Roemeen werd in zeer kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Groeninge in Kortrijk waar hij op dit moment nog steeds vecht voor zijn leven. De man wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden, maar het levensgevaar is nog niet geweken. Een deskundige van het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval en de bestuurster wordt vandaag verhoord in het bijzijn van een tolk. Mariana M. legde een negatieve ademtest af.