Vrije basisscholen Rekkem schenken 1535 euro aan Kloen voor Warmste Week AHK & MPM

18 december 2019

16u38 0 Menen De leerlingen van de VBS Ons Kasteeltje en Paradijs hebben een gezamenlijke actie gedaan in het kader van de Warmste Week. Ze verkochten wandelpakketten aan vijf euro met daarin een hoelahoep, drank en voedsel. We hebben in totaal 1.535 euro ingezameld”, vertelt juf Katrien trots.

“Al onze leerlingen en peuters stapten woensdagmorgen vanuit hun school naar de Tibeertstraat waar er een animatie-uurtje volgde met een hoelahoepdans en een heuse kinderdisco”, vertelt juf Katrien. De kinderen genoten ook van de zoetigheden die ze zelf bakten eerder die week. “Donderdag gaan we met de jongens en meisjes van het vijfde en het zesde leerjaar met de fiets naar het Nelson Mandelaplein in Kortrijk waar we onze cheque gaan afgeven bij de Warmste Week. De leerlingen hopen dat ze er ons uitpikken om onze actie ook toe te lichten voor de microfoon.”