Vrachtwagensluis moet zwaar verkeer uit centrum weren Alexander Haezebrouck

21 oktober 2019

17u54 6 Menen De stad Menen test momenteel een vrachtwagensluis uit om het zwaar verkeer uit het centrum te weren. “Het gaat om vier slimme camera’s die nummerplaten van vrachtwagens herkennen”, zegt schepen voor Mobiliteit Patrick Roose (sp.a).

De vier slimme camera’s zijn opgesteld in de invalswegen Wahisstraat, Wervikstraat, Kortrijkstraat en J&M Sabbestraat. Zij kunnen aan de hand van de nummerplaten en de tijd die ze erover doen om van één camera naar een andere camera te rijden, achterhalen of een vrachtwagen in het centrum moest zijn om te laden of te lossen, wat wel nog toegestaan is. “De politie schrijft dan op basis van die gegevens de boetes uit”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Roose (sp.a). In de binnenstad geldt er een tonnagebeperking voor doorgaande vrachtwagens van 7,5 ton. Op sommige plaatsen is dat zelfs 3,5 ton. “Die beperking wordt toch te vaak niet gerespecteerd”, gaat Roose verder. Het installeren van het cameraschild werpt ondertussen al zijn vruchten af. “Per week liepen er nog slechts gemiddeld 14 chauffeurs tegen de lamp”, zegt schepen Roose. “Er kwamen geen meldingen meer binnen van schade aan geparkeerde wagens én enkele inwoners meldden ons al een wezenlijk verschil in de verkeersdrukte.” Vooral in de Wahisstraat is de verkeersdrukte een groot probleem. “De ideale én definitieve situatie voor de Wahisstraat hebben we nog niet vast, maar samen met alle inwoners werken we verder aan oplossingen”, besluit Roose.