Vrachtwagen brandt uit op vervuilde site in Menen LSI

01 juni 2020

21u50

Bron: LSI 5 Menen Op een vervuilde site in de Ambachtenstraat in Menen is maandagavond een vrachtwagen met Franse nummerplaten uitgebrand. Een branddeskundige is aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Rond 19u steeg een grote zwarte rookpluim boven Menen uit. Op een site vol autobanden autowrakken en een hoop afval stond een vrachtwagen in lichterlaaie. “Een buurvrouw belde 6 minuten lang met 112. Pas na het bellen van de politie kreeg ze gehoor”, klinkt het bij een buurtbewoner. Eenmaal gealarmeerd, snelde de brandweer van de zone Fluvia ter plaatse en bluste de vlammen onder meer met schuim. Hoe het vuur ontstond, is nog onduidelijk. Burgemeester Eddy Lust kwam ook ter plaatse en stelde met eigen ogen vast dat de site er vervuild bij lag. Er zal nagekeken worden of de eigenaar met alle vergunningen en voorschriften in orde is. De vrachtwagen is volledig verloren. De brand lokte heel wat kijklustigen die zich weinig tot niets om de geldende coronamaatregelen en afstandsregels bekommerden.