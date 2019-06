Voorwaardelijke straf maar voorwaarden voor agressieveling na klappen aan kapper LSI

26 juni 2019

13u53

Bron: LSI 0 Menen Een 28-jarige agressieveling uit Lauwe (Menen) liep voor de rechtbank in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een voorwaardelijke boete van 400 euro op om dat hij op 29 december 2018 kapper Marc Desmet uit Lauwe (Menen) twee vuistslagen gaf. “Omdat hij eens raar keek”, aldus Jeroen D., die zijn tiende veroordeling opliep.

De kapper uit Lauwe genoot op 29 december samen met zijn echtgenote van een wandeling in de Maaibeekstraat in Lauwe. Hun aandacht werd getrokken door een roepende Jeroen D. Dat het koppel hem aankeek, zinde D. niet. Hij stapte op de kapper af en gaf hem uit het niets twee vuistslagen. Zijn echtgenote werd aangemaand om verder te stappen en kreeg nog enkele verwijten naar het hoofd geslingerd. D. was niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep al negen eerdere veroordelingen voor slagen op. “Hij kampt met een duidelijk agressieprobleem”, aldus het openbaar ministerie. Dat vond ook de rechter. “Zo kan dat niet verder. Je moet daar iets aan doen”, vond hij. Jeroen D. boog het hoofd en beseft naar eigen zeggen dat hij een probleem heeft. Ondanks het feit dat D. zich bij eerdere veroordelingen niet aan de opgelegde voorwaarden hield, toonde de rechter zich nog eens van zijn mildste kant. Als hij enkele voorwaarden volgt, moet Jeroen D. niet de cel in. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van zo’n 3.500 euro betalen.