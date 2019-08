Voormalig rusthuis Sint-Gerardus ligt tegen de vlakte Christophe Maertens

14 augustus 2019

10u23 0 Menen In de Hospitaalstraat en de Grote Molenstraat in Lauwe liggen de oude gebouwen van het rusthuis Sint-Gerardus volledig tegen de vlakte. Daarmee verdwijnt een stukje Lauwse geschiedenis.

Op de site verrees het nieuwe woonzorgcentrum Ceres, nadat de bouwwerken jarenlang vertraging opliepen. Toen de bouwwerken in 2017 van start gingen, ging aannemer ruwbouw Gabecon over de kop. Ondertussen namen de bewoners hun intrek in het nieuw gebouw. Op de plaats waar de oude gebouwen tegen de vlakte gingen, komt nog een nieuwbouw die deel zal uitmaken van het woonzorgcentrum Ceres.