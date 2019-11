Voormalig koppel riskeert celstraf en zware boete voor verkoop namaakkledij op Facebook Marketplace Bart Boterman

15 november 2019

16u21 2 Menen Een voormalig koppel uit Menen, beide 27 jaar, moest vrijdagmorgen voor de strafrechter verschijnen omdat ze tientallen stuks namaakkledij van dure merken te koop aanboden via Facebook Marketplace. De man riskeert 6 maanden gevangenisstraf en 6.400 euro boete, de vrouw 6 maanden cel en 4.000 euro boete maar met uitstel.

Het was de Cel Namaak van de FOD Economie, ook actief op internet en Facebook, die in maart van dit jaar met een huiszoekingsbevel aanklopte bij het toenmalige koppel. Er werden tientallen stuks kledij, sjaals, schoenen en accessoires van dure merken zoals Versace, Gucci en Dior in beslag genomen. Allemaal namaak. Het koppel was sinds een maand bezig met verkopen. Initieel ontkenden beiden dat ze achter de twee Facebookaccounts zaten, later gaven ze het toch schoorvoetend toe. Hun namen waren af te leiden uit de profielen.

“Mensen die het niet breed hebben, willen ook eens iets leuks in het leven. Op straat willen ze ook eens tonen dat ze iets waard zijn. Het is allemaal onschuldig begonnen. De verkoop van die namaakkledij was hoofdzakelijk om de eigen kledij te kunnen financieren”, pleitte de advocaat van de vrouw. “Hier kwamen helemaal geen grote vermogensvoordelen aan te pas. De grote bedrijven die achter deze namaakspullen zit, zien we nooit voor de rechtbank. Wel deze twee kleine garnalen", aldus de raadsman.

Werkstraf gevraagd

De man, die al een celstraf van 2 jaar op zijn strafblad heeft staan, gaf toe dat hij de namaak via opzoekingen op Google bemachtigde en thuis liet leveren. Zijn ex gaf haar bijdrage aan het handeltje uiteindelijk ook toe, maar zou een minder grote rol hebben gespeeld. Beiden verontschuldigden zich voor de rechter en vroegen om mildheid, bijvoorbeeld met een werkstraf. De procureur merkte op dat de minimumstraf voor verkoop van namaak een jaar cel is en hij al mild was geweest door slechts zes maanden cel te vorderen. Vonnis 20 december.