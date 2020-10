Voormalig HLN-journalist Johan Pissoort (75) overleden Alexander Haezebrouck & Erik De Block

13 oktober 2020

15u34 0 Menen Voormalig journalist voor onder andere Het Laatste Nieuws Johan Pissoort (75) uit Menen is overleden. Johan schreef onder de letters JPR tussen 2000 en 2010 voor Het Laatste Nieuws.

Johan Pissoort bracht verslag uit over Menen, maar ging bijvoorbeeld ook naar ongevallen om er onder andere voor Het Laatste Nieuws over te berichten. Als journalist werkte hij ook voor de Weekbode en La Voix du Nord. Hij was ook een tijdlang voorzitter van de Menense perskring.

Daarnaast was Johan ook muzikant bij harmonie De Plicht in Menen en was hij jarenlang scheidsrechter bij de Belgische Voetbalbond. Johan was al enkele jaren erg ziek. Hij overleed afgelopen donderdag op 75-jarige leeftijd in WZC Andante. Wegens de huidige omstandigheden zal de uitvaart in intieme kring doorgaan.