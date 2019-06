Volgende maand heropent zomerbar in Donkerstraat Alexander Haezebrouck

20 juni 2019

21u07 0 Menen Net zoals vorig jaar opent opnieuw een zomerbar op het pleintje aan de Donkerstraat in Menen. De bar zal vanaf 2 juli elke dinsdag open zijn en telkens door andere verenigingen uitgebaat worden. “Zelf een hele zomer lang cafeetje spelen zou iets te zwaar hebben doorgewogen”, zegt Louis Quartier van Jeugdraad De Klinke.

“De zomerbar was vorig jaar mede dankzij het groot scherm voor de Rode Duivels een groot succes”, zegt Louis Quartier van Jeugdraad De Klinke. “Daarom wilden we dat deze zomer opnieuw doen, maar het zelf een hele zomer draaiende houden, was ons iets te veel gedoe. Daarom hebben we verschillende jeugdverenigingen aangeschreven. Er kwam meteen veel respons op, zodat we heel makkelijk een planning konden maken. De stad gaf ons toestemming om één keer per week te openen. Het pleintje is ook een ideale plaats. Vorig jaar hebben we hard moeten aandringen bij het stadsbestuur om dat pleintje te mogen gebruiken, dit jaar maakten ze er geen probleem meer van. Wellicht hebben ze ook gezien dat de locatie erg geschikt is en dat er ook geen problemen waren.” De opening is gepland op 2 juli, dan zal Chiro Mjinde de zomerbar openhouden. Vanaf dan is de zomerbar elke dinsdag geopend. De verenigingen er komen werken zijn JOC ’t Kordon, Chiro Pendoender Rekkem, Jeugdopbouwwerk Menen, de leiding van Scouts JFK Menen, KSA Mjinde, Boegiewoegie en de Jins van Scouts Menen. In augustus zal de zomerbar niet telkens op dinsdag open zijn. Op woensdag 14 augustus organiseert Boegiewoegie een openluchtcinema in de bar. “We zijn heel blij dat we op deze manier er toch in geslaagd zijn de zomerbar opnieuw te kunnen openen. Het zal ook iedere keer een beetje een ander publiek zijn door de verschillende uitbaters. Nu nog hopen op mooi weer.” Meer info over de activiteiten tijdens de zomerbars vind je op de Facebookpagina van Jeugdraad De Klinke.