Voetbalclub schuift uitbaters kantine aan de kant: “We kregen nog geen merci, na 9 jaar dienst” Alexander Haezebrouck & Maxime Petit

21 juni 2019

14u08 14 Menen Vincent Lefevre en Petra Van Der Stricht baatten 9 jaar lang de kantine uit van voetbalclub KSCT Menen. Tot woensdag een nieuw bestuur andere uitbaters koos en het koppel koudweg aan de kant schoof. “Donderdag belde de voorzitter ons op om me dat telefonisch te melden, schandalig vind ik het. Ik zet er nooit meer een stap binnen”, reageert Vincent.

“Negen jaar lang hebben we samen de kantine met een groot hart en heel veel inzet opengehouden”, reageren Vincent Lefevre en Petra Van Der Stricht. “Soms bleven we tot vijf uur ’s morgens plaatjes draaien. We hebben van de kantine een succes gemaakt. Om dan donderdagmorgen een droog telefoontje te krijgen van de voorzitter dat ze voor volgend seizoen nieuwe uitbaters hebben gekozen.” Vooral de manier waarop het nieuws aan hen werd overgebracht, schoot bij Vincent in het verkeerde keelgat. “Gewoon via de telefoon, ik vind het enorm laf. Na negen jaar hebben we nog niet eens een ‘merci’ gekregen. Ik vind het ronduit schandalig. Ik ben een lange tijd jeugdtrainer bij de ploeg geweest. Daar stopte ik dit jaar mee. Sinds ik dit nieuws heb gekregen ben ik niet van plan daar nog één voet binnen te zetten.” Vincent en Petra kunnen het nog altijd niet helemaal vatten. “Al moet ik wel zeggen dat we al een klein beetje een vermoeden hadden”, zegt Vincent. “Er zijn de laatste tijd veel veranderingen binnen de club. Wij kleurden misschien niet altijd binnen de lijntjes, maar we stonden er wel en de kantine leefde. Ik denk ook dat we plaats moeten maken voor andere mensen, die dichter bij het huidig bestuur staan dan wij.”

Stemming

De beslissing om niet verder te gaan met Vincent en Petra is woensdag gevallen tijdens een stemming binnen de raad van bestuur bij KSCT Menen. “Er waren twee kandidaturen ingediend voor de uitbating van de kantine”, zegt kersvers voorzitter Dimitri Mullebrouck. “Waarom we beslist hebben om niet verder te gaan met Vincent en Petra, houd ik liever binnen de raad van bestuur. Het is wel zo dat we met Vincent en Petra de afgelopen negen jaar prachtige momenten hebben beleefd. Dat heb ik Vincent ook aan de telefoon gezegd. Vanaf volgend jaar gaan we enkel nog de kantine openen op onze campus Vauban, omdat we willen dat onze jeugdploegen ook op ons kunstgrasveld kunnen trainen. Ik begrijp dat het nieuws hard kan zijn aangekomen, maar we denken er wel over na om hen nog eens uitvoerig te bedanken.”