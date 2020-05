Voedselbank ’t Toemaatje krijgt opvallend meer schenkingen tijdens coronacrisis: “We kunnen zelfs extraatjes geven, zoals chocola en chips” Alexander Haezebrouck

13 mei 2020

19u04 0 Menen De voedselbank ’t Toemaatje in Menen krijgt tijdens deze coronacrisis opvallend meer schenkingen van Meense handelaars. “Dat doet enorm veel deugd, zo kunnen we bijvoorbeeld ook eens chocolaatjes bij de pakketten steken”, zegt schepen van Armoedebestrijding Angelicque Declercq (sp.a).

Zo kreeg de voedselbank ’t Toemaatje onder andere al schenkingen van voetbalclub WS Lauwe, De Pelikaan, chocolaterie Week-end en de Sint-Jorisschool Menen. “Dat vind ik hartverwarmend”, zegt schepen van Armoedebestrijding Angelicque Declercq. “Dit jaar konden we op die manier bijvoorbeeld met Pasen eens chocolaatjes, snoepjes of chips bij de voedselpakketten steken. Zo’n dingen zitten er anders nooit in.” Door de coronacris verloopt de voedselbedeling bij ’t Toemaatje ook anders. “Normaal hanteren wij het systeem van de sociale kruidenier. Dat wil zeggen dat mensen aan de hand van bonnen kunnen kiezen wat ze meenemen. Nu bieden we voedselpakketten aan voor twee euro per pakket. De verdeling gebeurt ook om de twee weken, normaal is dat wekelijks. Ze krijgen nu wel meer producten mee dan anders. Eén keer per maand krijgen ze ook twee kleine stadsvuilniszakken en één blauwe zak mee.” ’t Toemaatje is voor de gelegenheid ook coronaproof gemaakt. Klanten moeten buiten op een veilige afstand wachten en kunnen één voor één de winkel binnen.