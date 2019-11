Vlaamse Waterweg op zoek naar trekkers voor ideeën toekomstige braakliggende gronden door Leiewerken Alexander Haezebrouck

19 november 2019

17u40 0 Menen De Vlaamse Waterweg en de Stad Menen zijn op zoek naar enkele Menenaars die een trekkersrol wil opnemen om de toekomstige braakliggende terreinen een tijdelijke invulling te geven na de sloopwerken. “Ideeën zijn er genoeg, maar we zoeken mensen die enkele ideeën ook concreet willen uitwerken”, zegt Iris Catteeuw van Codecrea dat de Vlaamse Waterweg mee begeleidt in het project in Menen.

Als alles volgens plan verloopt worden de eerste onteigende panden voor de Leiewerken nog voor de zomer gesloopt. Die sloopwerken zullen in totaal zo’n zes maanden duren. Dat maakte de Vlaamse Waterweg bekend tijdens een extra infoavond in CC De Steiger. En dat de Leiewerken leven bij de Menenaars werd nog maar eens duidelijk. Een paar honderd inwoners zakten af naar de infoavond waar ze niet voldoende stoelen hadden voorzien. De Menenaar is erg benieuwd maar heeft ook nog altijd veel vragen bij die ingrijpende werken. Vooral handelaars die niet onteigend werden maar wel vlakbij de werken zitten met hun handelszaak vrezen dat ze zullen afzien tijdens die werken. “Je zal uiteraard niet om die werken heen kunnen”, zegt schepen van het project Leiewerken Mieke Syssauw (Open VLD). “Maar we doen er alles aan om die sloop op een zo goed mogelijke manier te laten doorgaan zodat het voor iedereen beheersbaar blijft.” De stad is wel tevreden dat de sloop er nu eindelijk zit aan te komen na al die maanden leegstand in de onteigende panden. “De lange leegstand van die panden zorgde voor overlast”, verduidelijkt Jonas Vermander van de Vlaamse Waterweg. “Omdat het om meestal om verouderde panden gaat waar je langs achter makkelijk binnen kan trekken ze inbrekers en krakers aan. We hebben ondertussen wel al panelen aangebracht aan de binnenzijde van die panden om dergelijke criminaliteit tegen te gaan.”

Wat met de braakliggend terreinen na de sloop?

De bedoeling is dat de sloopwerken in blokken zal gebeuren. Maar bij nog enkele panden is er nog steeds geen overeenkomst met de eigenaar. Die onteigeningsprocedure loopt nog, dus het kan zijn dat hier en daar een pand iets langer blijft staan bij de sloopwerken. Feit is wel dat na de sloop van de 135 panden die verdwijnen, heel wat braakliggend terrein tijdelijk vrij komt te liggen. Bij een eerder infomoment stroomden de Meense ideeën binnen. “Vooral pop-up bars, ruimte voor kinderen en ontmoetingsplaatsen in open lucht waren erg populair”, vertelt Iris Catteeuw van Codecra dat de Vlaamse Waterweg mee begeleidt in het project. “Mensen denken aan een hondenweide, petanquebaan, oefenterrein voor om verkeersveiligheid te oefenen, een mobiele kiosk, noem maar op. Nu we ongeveer één jaar verwijderd zijn verwijderd zijn van de eerste braakliggende stukken grond moeten we kijken welke ideeën geschikt zijn voor welke stukken grond. Om ideeën ook effectief te kunnen realiseren zijn we op zoek naar enkele mensen die een idee willen trekken en ook effectief mee realiseren. Dit zal een hele nieuwe dynamiek geven aan de stad.”

Nieuwe bruggen voor scheepvaart van de toekomst

De grote Leiewerken in Menen maken deel uit van het Seine-Scheldeproject, waardoor grotere schepen via de Leie naar Frankrijk kunnen varen. Daardoor komt een nieuwe Leiebrug en wordt de Leie in Menen recht getrokken. Naast de Leiebrug kom er ook een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Alle werken zouden moeten afgerond zijn in 2024.