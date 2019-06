Vive La Fête sluit cultuurfestival Salto af Alexander Haezebrouck

18 juni 2019

De Belgische band Vive La Fête zal dit jaar het cultuurfestival Salto in Menen afsluiten op de Groentenmarkt. Het cultuurfestival gaat dit jaar door op zondag 7 juli. Zoals altijd valt er weer heel wat te beleven.

Het Salto Festival begint om 15 uur en doet verschillende plaatsen aan in het centrum. Het Bois de Boulogne langs de Oude Leielaan vormt het decor voor heel wat evenementen voor de kinderen. De jongste Menenaars kunnen er een hele namiddag plezier maken en zich laten verrassen door theater, acrobatie, mobiele acts en interactieve installaties. Op de route van de Groentenmarkt naar het Bois de Boulogne bijvoorbeeld zullen 25 beelden van dieren uit recuperatiemateriaal geplaatst worden. Zo kan je kennismaken met een krokodil die gek is op kersen of een olifant die leert om bloemen water te geven en een pinguin die een hoed wil opzetten. Er zijn ook verschillende foodtrucks te ontdekken die je alle smaken van over de hele wereld laten ontdekken. Vive La Fête sluit de avond af op de Groentenmarkt vanaf 21 uur.