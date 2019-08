Vijf winnaars bij uitreiking cultuurprijzen AHK

28 augustus 2019

19u16 0 Menen Bij de uitreiking van de cultuurprijzen in Menen vielen dit jaar vijf winnaars. Sinds vorig jaar werden de prijzen voor culturele verdiensten een nieuwe leven ingeblazen. Dat bleek een succes, dit jaar kwamen vijf winnaars uit de bus.

In totaal werden negen personen genomineerd. In de categorie ‘Persoon met uitzonderlijke culturele bijdrage’ werden maar liefst drie winnaars gekozen. Chantal Deman werd geprezen voor haar werk bij schildersclub Valcoleres. Johan Leplae die net voorzitter af is bij toneelvereniging Cie Tabloo viel ook in de prijzen net zoals Jean-Pierre Rosseel die werd gehuldigd voor zijn inzet bij het Davidsfonds van Menen. De prijs voor bijzondere culturele prestatie ging naar het totaalspectakel Oorlog en Vrede. In samenwerking met Rotary zette Jean-Pierre Lepoutre een musical op poten waarin de oorlogsgeschiedenis van de stad uit de doeken gedaan werd. Boegie Woegie kreeg de titel van organisatie met uitzonderlijke culturele bijdrage. Alle winnaars gingen naar huis met een kunstwerk van Johan Tahon. Boegie Woegie kreeg daarbovenop nog 125 euro aan Shop & Beleef-bonnen.