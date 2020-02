Vijf rijbewijzen ingetrokken bij korte weekendcontroles LSI

09 februari 2020

10u32

Bron: LSI 0 Menen Bij korte controles in Menen, Wevelgem en Ledegem zijn zaterdagnamiddag tussen 15u en 23u vijf rijbewijzen van automobilisten ingetrokken.

Van de 79 gecontroleerde automobilisten had slechts één teveel gedronken. Het alcoholgehalte was wel in die mate dat het rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken. Vier andere chauffeurs speelden het kleinood ook onmiddellijk kwijt omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zaten, zonder rijbewijs reden, rode lichten aan een overweg negeerden of een inhaalmanoeuvre uitvoerden in een bocht. Het voertuig van de automobilist zonder rijbewijs werd in opdracht van het parket aan de ketting gelegd.