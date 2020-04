Vijf personeelsleden geriatrie-afdeling AZ Delta Menen besmet met corona, ook patiënten in quarantaine geplaatst Alexander Haezebrouck

09 april 2020

17u26 0 Menen Een geriatrie-afdeling van AZ Delta in Menen is zwaar getroffen door het coronavirus. Vijf personeelsleden van die afdeling zijn besmet. “Ook de patiënten werden in isolatie geplaatst en nieuwe geriatriepatiënten werden naar andere geriatrie-afdelingen overgebracht”, zegt Kristien Beuselinck van het AZ Delta.

“De vijf besmette personeelsleden zitten in thuisisolatie en ook tien patiënten op de afdeling werden in isolatie geplaatst”, zegt Beuselinck. “Nieuwe geriatriepatiënten werden overgebracht naar andere afdelingen. De patiënten van de afdeling stellen het gelukkig ondertussen beter. Drie van hen konden al opnieuw naar huis. Over alle afdelingen van AZ Delta raakten 54 medewerkers besmet het coronavirus, waarvan zeven artsen. Achttien medewerkers werden ondertussen genezen verklaard. Het AZ Delta kampt nog niet met een tekort aan personeel.”

90-jarige vrouw overleden

In het AZ Delta in Menen is woensdag nog een 90-jarige vrouw overleden aan corona op de isolatieafdeling. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in AZ Delta op 29. Het aantal besmette patiënten staat nu op 130, daarvan verblijven er 23 op de intensieve zorg in campus Wilgenstraat. Daarmee blijft het aantal patiënten voorlopig gelijk nadat eerder een daling te merken was. Daarnaast liggen er in campus Wilgenstraat ook nog 41 besmette patiënten niet op intensieve zorg, in Menen 23, in Torhout 20 en in de campus Westlaan 23 patiënten. Ondertussen mochten ook 19 patiënten het ziekenhuis verlaten na een coronabesmetting.