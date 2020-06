Vier verpleegkundigen en vier patiënten AZ Delta Menen besmet met coronavirus Alexander Haezebrouck

20u43 0 Menen Het coronavirus is na een tijdlang opnieuw terug in het AZ Delta in Menen. Donderdag bleken vier patiënten en vier verpleegkundigen besmet met het virus. Twee patiënten zijn overgebracht naar de COVID-afdeling in de campus Rumbeke, de verpleegkundigen blijven minstens een week in thuisisolatie.

De COVID-afdeling in het AZ Delta in Menen werd al een tijdje terug volledig opgedoekt omdat het aantal patiënten enorm was geslonken. Donderdag bleek er opnieuw een opstoot te zijn van het aantal besmettingen in het ziekenhuis. Vier patiënten en vier verpleegkundigen testten positief op het virus. “Twee patiënten voelen zich niet ziek en kunnen thuis in quarantaine verblijven”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck. “De twee andere patiënten zijn overgebracht naar de campus in Rumbeke. De vier positief geteste verpleegkundigen blijven in thuisisolatie voor minstens één week.” Alle positieve gevallen maakten deel uit van één verpleegafdeling. “De overige patiënten van die afdeling, een tiental, blijven ook nog twee weken in quarantaine voor de zekerheid. Bezoek is dus ook niet meer toegelaten.” Kristien Beuselinck benadrukt dat er in alle ziekenhuizen nog altijd coronapatiënten worden binnengebracht, maar dan wel met mondjesmaat.