Vier maanden voorwaardelijk voor stelen gsm Alexander Haezebrouck

17 juni 2019

Een 36-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel omdat hij op 31 juli vorig jaar een gsm stal uit een tabakswinkel in Menen. Een klant van de tabakszaak had zijn gsm op de toonbank gelegd. Toen hij zich opnieuw omdraaide, bleek zijn gsm verdwenen. Op camerabeelden in de zaak was te zien hoe een andere klant die net betaalde met zijn bankkaart, de gsm wegstopte en vertrok. Via de bankgegevens kon de politie Antonni G. identificeren. Naast de gevangenisstraf is de man ook veroordeeld tot een geldboete van 560 euro.