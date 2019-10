Vier maanden met uitstel voor Roemeen die rondreed met vals rijbewijs AHK

21 oktober 2019

16u58 0 Menen Een 43-jarige Roemeense man is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel omdat hij een tijdlang rondreed met een vals rijbewijs. De man werd op 15 oktober vorig jaar betrapt bij een controle in Menen.

De agenten voelden meteen dat het rijbewijs dat de man op zak had, niet echt aanvoelde. Verder onderzoek wees inderdaad uit dat het om een vals Roemeens rijbewijs ging. Enkele jaren geleden werd hij ook al eens in Kortrijk betrapt toen hij rondreed met een rijbewijs dat al vervallen was. De man zelf beweerde dat hij geen idee had dat zijn rijbewijs vals was. “Ik had snel een nieuw rijbewijs nodig en heb daarvoor een landgenoot betaald die dat snel kon regelen”, verdedigde hij zich. “Bij ons is dat een gangbare praktijk. Ik dacht dus dat alles volledig in orde was.” Naast de voorwaardelijke celstraf moet hij ook een geldboete van 600 euro betalen, het valse rijbewijs is verbeurd verklaard.