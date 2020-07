Verwarde jonge vandaal met mes opgepakt in Menen LSI

18 juli 2020

16u55

Bron: LSI 0 Menen Op de Frans-Belgische grens in Menen is vrijdagavond een 21-jarige jongeman uit Menen door de politie overmeesterd en opgepakt. Na vernieling van een raam trok hij een mes.

Iets voor 19u gooide de jongeman aan het Hoornwerk op de Barakken in Menen een raam met een verkeersbord in. Daarna liep hij weg. Toen de agenten met de gedupeerde bewoner stonden te praten, dook de vermoedelijke dader opnieuw op. “Hij bleek in het bezit van een mes maar weigerde het mes te laten vallen”, klinkt het bij het West-Vlaamse parket afdeling Kortrijk. De agenten konden de jongeman overmeesteren en het mes afnemen. Ze liepen daarbij wel lichte verwondingen op. De dader bracht de nacht in de cel door en maakte een verwarde indruk. Hij moet nog verhoord worden. Daarna zal beslist worden of voor de onderzoeksrechter zal worden geleid met het oog op zijn verdere aanhouding of niet. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid.