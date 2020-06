Vernieuwde reuzensnoepwinkel Bon Bon Ballon vlak bij grens heropent maandag: “Laat (Franse) klanten maar komen” Alexander Haezebrouck Maxime Petit

12 juni 2020

18u32 0 Menen De barakken in Menen krijgen er een volledig vernieuwde snoepwinkel bij. Na een jaar zwoegen is Bon Bon Ballon zo goed als klaar, net op tijd voor de heropening van de landsgrenzen maandag. Dat komt zaakvoerder Jonah Claeys (34) goed uit. “Niet alleen ik, maar alle handelaars hier overleven dankzij Franse klanten”, zegt hij. “Daar kost snoep trouwens wel drie keer zo veel.”

De vernieuwde snoepwinkel doet een beetje denken aan de Tovertweelings Topfopshop uit de Harry Potter-boeken. Bon Bon Ballon doet Amerikaans aan, met zijn roze interieur met zo’n 850 verschillende snoepen. “Ik heb zo goed als alles van snoepgoed liggen”, vertelt zaakvoerder Jonah Claeys (34), de snoepbaron van Menen, trots. Menen heeft wellicht de grootste snoepwinkel van het land. “In Brussel is ook een grote snoepwinkel, maar daar hebben ze maar 200 soorten. Mijn gamma is bijna eindeloos. Halalsnoepen zonder gelatine, veggiesnoepen, pikante snoepen, suikervrije snoepen… Het ligt hier allemaal. Ik zorg voor een kauwgommuur, 85 soorten drop, 50 soorten doopsuiker en nougat. Vooral de halal- en veggiesnoepen zijn in opmars. Als ik naar beurzen ga, gaat het bijna alleen nog maar daarover.” Jonah heeft ongeveer een jaar lang gewerkt in het pand en deed alles zelf. “Dat heeft me veel geld bespaard, maar daardoor duurt het ook langer natuurlijk. Ik had gehoopt om al vroeger te kunnen openen, maar de leveringen vanuit Duitsland en Scandinavië liepen vertraging op door de coronacrisis. Ik wacht nu nog altijd op een hoop leveringen. Maar openen kunnen we maandag wel al.”

Opening grens

Dat de grenzen open gaan maandag is een grote opluchting voor Jonah. “Eén kilo snoep kost bij mij zo’n 9,80 euro. Twee kilo kost 14 euro. In Frankrijk kost één kilogram snoepen al snel 30 euro, dan weet je dat ze snel de grens oversteken en tot bij mij komen. Op normale zondagen staan ze in de rij te wachten om binnen hun zakken te kunnen vullen. Maar niet alleen bij mij natuurlijk. Voor alle handelszaken in de barakken is het noodzakelijk dat de grenzen opnieuw open gaan om te kunnen overleven.” Jonah zal voor een ontsmettingsgel zorgen, zijn grijpers vaak ontsmetten en zijn klanten wegwerphandschoenen geven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De winkel zelf bestaat ondertussen zo’n 20 jaar. “Mijn moeder begon ermee toen ik vijf jaar oud was. Sinds mijn zeventiende ben ik zelfstandig en heb ik de zaak overgenomen. De snoepwinkel is mijn hoofdbezigheid. Maar ik doe ook ballonversieringen voor feesten of verjaardagen. Vandaar de naam Bon Bon Ballon.”