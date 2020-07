Vernieuwd Park Ter Walle is af Alexander Haezebrouck

06 juli 2020

19u51 23 Menen Het vernieuwde Park Ter Walle is volledig af. Het park heeft iets te bieden voor jong en oud. “We hebben speelpleintjes, wandelpaden en sportinfrastructuur en dat in het hart van onze stad”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA).

Drie jaar geleden werd de nieuwe polyvalente zaal in gebruik genomen en nu is ook de omgeving, het nieuwe stadspark Park Ter Walle, volledig af. “Dit is een nieuwe fantastische ontmoetingsplek van meer dan 10.000 vierkante meter”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld). “Er zijn tal van sportelementen, zoals een uitgebreid skatepark, maar ook speciaal gemaakte zitbanken. Dit is echt een park voor élke Menenaar.” En dat alles met de oude vestingmuren als uniek decor. Het park is opgedeeld in hellingen. “Die hellingen zijn geplaatst geweest net waar de Geluwebeek vroeger liep”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke. Het park proper houden wordt een uitdaging. “Met dit park hebben we een echte parel in handen”, zegt burgemeester Lust. “We roepen alle inwoners op om er verantwoord mee om te gaan. We bemerken nu al achtergelaten vuilnis en kleine vormen van vandalisme. Indien nodig zullen we optreden.” De inrichting van het Park Ter Walle kostte zo’n één miljoen euro.