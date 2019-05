Vermiste man (67) verborg zich in het struikgewas: levend en wel teruggevonden VHS

21 mei 2019

16u36 11

Luc Bonduelle, de 67-jarige man die zondag kort voor de middag het psychiatrisch centrum (PCM) in de Bruggestraat in Menen verliet en sindsdien spoorloos was, is dinsdagmorgen levend en wel teruggevonden. Zondag al verspreidde de politie een opsporingsbericht, omdat de man in kwestie medische zorgen nodig heeft. Dinsdagmorgen liep bij de politie een telefoontje binnen van iemand die de vermiste had opgemerkt in de buurt van het zwembad in Menen, op korte afstand van het PCM. Luc Bonduelle had er zich verstopt in het struikgewas. Of hij dat al sinds het moment van zijn verdwijning deed, is niet bekend. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij de beste zorgen krijgt.