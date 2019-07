Verkenners scouts Menen naar Ouren voor jaarlijks kamp Christophe Maertens

22 juli 2019

11u02 0 Menen Met een twintigtal leden en vier leiders vertrokken de verkenners van scouts John F. Kennedy Menen aan het station van Menen richting Oost-België voor hun jaarlijks kamp.

“We hebben in het verste stukje van België een rustig veldje met een riviertje gevonden in het prachtige dorpje Ouren”, zegt leider Steije Maertens. “Onze groep blijf tien dagen ter plaatse, we keren terug op 31 juli. Er staan heel wat activiteiten op het programma. We hebben heel wat totems uit te delen, dus zullen we ook in dat kader heel wat activiteiten doen. Voor het thema van dit jaar keren we een paar 1000 jaar terug naar het oude romeinse rijk.”