Verkeershinder bij kop-staartbotsing aan druk kruispunt VHS

27 mei 2020

15u01 0

De hulpdiensten rukten woensdag kort na de middag uit naar de N32 in Menen. Daar gebeurde een kop-staartaanrijding aan het kruispunt met de Moorseelsestraat. De bestuurder van een Citroën die in de richting van Roeselare reed, merkte te laat een stilstaande of veel trager rijdende voorligger op. Het kwam tot een botsing, tegen een Volvo XC60. Beide bestuurders bleven ongedeerd, maar er was wel verkeershinder door het ongeval. De brandweer maakte na het takelen de rijweg weer proper.