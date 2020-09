Verkeersellende in centrum Rekkem niet te vermijden Belangrijke verkeersas Menen - Moeskroen onderbroken door wegenwerken Xavier Coppens

14 september 2020

22u19 2 Menen Vanaf maandag 21 september wordt de belangrijke verkeersas Menen – Moeskroen onderbroken in het centrum van Rekkem. Hoewel het stadsbestuur met de bevoegde diensten een zorgvuldige wegomleiding voorbereidde, zal er toch heel wat verkeersellende zijn.

De werken die maandag starten, zijn slechts voorbereidende nutsvoorzieningen voor de grote rioleringswerken die volgend jaar vier maanden in beslag zullen nemen. De Moeskroenstraat wordt onderbroken in het centrum van Rekkem ter hoogte van het kruispunt met de Lauwestraat. Als het weer meezit, zal het centrum drie weken lang onderbroken zijn tot en met 9 oktober. “Die nutswerken (nieuwe waterleidingen en nieuwe kabels) worden uitgevoerd door Fluvius en De Watergroep. Van 12 tot 30 oktober verschuiven de werken naar de Lauwestraat en zal er weer verkeer mogelijk zijn tussen Menen en Moeskroen”, vertelt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (sp.a).

Het doorgaande verkeer van Menen naar Moeskroen of omgekeerd wordt omgeleid via de A19, E403 en E17. De politie zal streng controleren op vrachtverkeer dat via ‘sluipwegen’ toch in het centrum van Rekkem rijdt. “Op kleinere wegen zal het vrachtverkeer zich vastrijden én dus gaan we die weren. Voor het lokale verkeer in Rekkem zelf voorzien we een omleiding via de Sint-Niklaasdreef, Murissonstraat en Kattestraat enerzijds en via Steenland, Elf Novemberlaan en Fonteinstraat anderzijds. In verschillende straten wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Zo kan de Murissonstraat niet als sluipweg gebruikt worden bijvoorbeeld. Ook voor het verkeer van en naar Lauwe wordt een omleiding voorzien”, gaat Roose verder.

“Met deze omleiding kunnen alle ondernemingen in Rekkem en Lauwe bereikt worden, zowel tot aan de parking Sint-Niklaas vanuit Menen en tot aan de Plaats in Rekkem vanuit Moeskroen. Na deze nutswerken krijgen alle huizen een nieuwe aansluiting.”

De werken zijn slechts een voorbode van heel wat meer verkeersellende. In de Lauwestraat en de Moeskroenstraat moet de riolering immers heraangelegd worden, vandaar deze voorbereidende nutswerken. Die aanleg gebeurt in 2021, zal tot vier maanden duren, maar moet nog gegund worden door Aquafin. Na deze werken krijgt de Moeskroenstraat van aan de Palma tot aan de Croisé een nieuw wegdek en wordt het wegprofiel in de Lauwestraat aangepast. Op een later tijdstip wordt hiervoor nog een bewonersoverleg georganiseerd. In totaal zullen de werken twee miljoen euro kosten.