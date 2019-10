Verdwenen tussen maandagmorgen en woensdag: wie heeft Miranda Degrijze (64) gezien? VHS/LSI

17 oktober 2019

21u59 1009 Menen De politie en haar familie zijn op zoek naar de 64-jarige Miranda Degrijze. De vrouw is al enkele dagen spoorloos, in haar omgeving maakt iedereen zich ongerust.

Miranda Degrijze werd maandagavond rond 19 uur afgezet in de Rekkemstraat in Lauwe, aan de woning die ze er deelt met haar partner. De man was er enkele dagen niet. Toen hij woensdag thuis arriveerde, stelde hij vast dat Miranda Degrijze nog altijd niet thuis was. De vrouw daagde donderdag ook niet op bij haar zoon, met wie ze een afspraak had. Daarop werd de politie ingeschakeld. “We beschouwen de verdwijning als onrustwekkend en zijn daarom onmiddellijk een onderzoek gestart”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. Het is niet bekend welke kleren Miranda Degrijze droeg op het moment van haar verdwijning. De vrouw staat er wel om gekend dat ze zich altijd piekfijn uitdoste. Wie weet waar Miranda verblijft of informatie heeft over haar verdwijning, wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie van de zone Grensleie, op het nummer 056/51.01.11.